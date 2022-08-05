新冠疫苗成人劑型接種說明。（圖／指揮中心提供）

本土疫情趨緩，但變異株威脅日益增加，疫苗接種仍是社區防疫關鍵，但國內仍有280萬人尚未接種任一劑疫苗，其中65歲以上長者就有53萬人，占未接種疫苗者將近19％。台大醫院小兒感染科醫師李秉穎強調「新冠病毒不會離開這個世界，總有一天可能會得到！」呼籲65歲以上長者盡速接種疫苗。

指揮中心統計，目前國內疫苗涵蓋率第1劑92％、第2劑86％、第3劑71.5％、第4劑7.6％。李秉穎今天出席中央流行疫情指揮中心記者會表示，目前國內共有5款疫苗，劑量不太相同，但至少都要打3劑，長者或高風險民眾要打第4劑；兩劑間隔至少4周，第3劑間隔至少12周、第4劑至少間隔5個月。

李秉穎說，常常有人問慢性病患者打疫苗會不會有問題，其實包括糖尿病、高血壓、心臟病、癌症等，只要病情穩定，全部都可以打疫苗；因為國內使用的5款疫苗都是沒有活性的，打進人體不會繁殖，研究也證實不會導致自體免疫疾病惡化。

有些民眾因為前一次打疫苗出現不適，因此沒有繼續接種。李秉穎說，打完疫苗後常見的全身痠痛、發燒、倦怠、接種部位紅腫疼痛，都是屬於輕微不良反應，通常2到3天就消失，還是繼續接種，可以經醫師評估和個人意願，選擇另一種疫苗接續施打。

目前指揮中心已開放50歲以上成人、機構住民、免疫力低下或不全者等對象接種第4劑。但許多民眾好奇，真有需要第4劑嗎？李秉穎說明，因為疫苗的抗體效價會隨時間下降，加上變異病毒出現，國外研究顯示，如果接種疫苗次數比較少，保護能力就會打折扣。

李秉穎進一步說明，以色列針對60歲以上民眾接種第4劑，接種後1個月抗體上升到2倍左右，追蹤到第8周時，第4劑對於一般感染的保護效果慢慢消失，但是對於嚴重感染的保護效果有明顯增加，追蹤第6周時增加為3到4倍，「我們最重視的是對於重症和死亡的保護效果，尤其現在面對BA.4、BA.5，盡量提高疫苗引起的免疫反應，對於變異株也會有附加效果」。

今年以來本土疫情造成463萬人確診，還需要再打疫苗嗎？李秉穎說，起初認為染疫之後有「無敵星星」，但後來發現即使感染也只是免疫系統增強一點，仍可能出現突破性感染，「我們還不知道自然感染的保護力可以維持多久，但和打疫苗一樣會慢慢消失」，因此即使確診過，還是要按照規定打疫苗，讓免疫系統有效被激發，應自發病或確診日起算3個月且症狀緩解之後，就可以接續打疫苗。