雲林縣府獲台塑企業麥寮汽電公司促協金1000萬元，添購4萬2000個住警器，凡設籍於雲林縣，且未曾申領安裝住警器之居民，持身分證明文件即可至申請地址所轄消防分隊免費申請。（雲林縣府提供）

為加速雲林縣家戶全面安裝住警器（住宅用火災警報器）的腳步，縣長張麗善積極爭取台塑企業麥寮汽電公司促協金1000萬元，添購4萬2000個住警器，一次補足雲林縣尚未安裝住警器住戶的缺額。

張麗善表示，她剛上任時縣內住警器安裝率只有17.84％，根據雲林縣近年來火災案件統計資料顯示，建築物火災以住宅火災案件占大多數，由此可見裝設住警器的重要性。

她表示，藉由偵測煙霧發出語音警報，可及早提醒住戶及早逃生，減少生命財產損失，縣府積極推廣安裝住警器並大力募款，希望達成雲林縣住戶全面安裝住警器目標。

張麗善指出，感謝所有企業、宮廟、善心人士的大力支持，這3年多來縣府協助低收入戶、中低收入戶、獨居長輩、身心障礙朋友及家有6歲以下孩童的家庭達成百分百安裝率，並持續慢慢募款，到目前為止全縣安裝率已提升到91.95％。

雲林縣府感謝台塑企業大力捐助4萬2000個住警器，完成最後一塊拼圖，讓雲林縣家戶住警器安裝率可達到100％，每一個家庭都能受到安全的守護，鄉親更加安心住在雲林縣。

台塑六輕管理部協理蔡建樑表示，多年來促協金運用於雲林縣居家環境改善措施補助及長青食堂、祖孫托育補助、子宮頸疫苗接種補助等社福事項，並協助地方公共建設的規畫、興建、租購、維修、營運。有鑑於火災事故造成財產損失、人員傷亡，甚至危害打火弟兄的生命，住警器可以及早預防，減輕危害，台塑企業特地捐助1000萬，購置4萬2000個住警器，與張縣長共同守護雲林縣民的生命及財產安全。

雲林縣消防局指出，這3年來已有55件住警器成功示警案例，成功挽救55個家庭免受祝融之災。

張麗善表示，除感謝善心企業、人士的大力支持與贊助，也向協助推廣的各鄉鎮市長、議員及幫忙安裝的警義消人員致謝，並呼籲民眾若有能力可多買幾個住警器，安裝在家中每一層樓、每個房間，縣府拋磚引玉，希望大家能注意自家安全，住得更安心。

消防局長林文山表示， 4萬2000個住警器將由警消、防火宣導隊、義消協助安裝，凡設籍於雲林縣，且未曾申領安裝住警器之居民，持身分證明文件即可至申請地址所轄消防分隊免費申請，以補助一戶一只為原則，詳情可至雲林縣消防局網站查詢(https://ylfire.yunlin.gov.tw/)，更可以到雲林縣雲端聯合服務中心線上申辦-申辦項目消防局項下「住宅用火災警報器領取申請」。