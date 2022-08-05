婦人順利摘除病灶後回診，黃閔暄醫師關心後續復原情形。(台中慈濟醫院提供)

黃閔暄醫師提醒經痛就醫的注意事項。(台中慈濟醫院提供)

台中35歲蘇姓婦人年初起突然每月經痛不已，甚至劇痛到全身冷汗，掛急診發現右側卵巢10公分大的巧克力囊腫破裂，引發急性腹膜炎，婦人禍不單行，住院前採檢卻確診，婦產科醫師全副武裝在負壓隔離手術室，以腹腔鏡順利摘除病灶。

蘇婦表示，往常經期都沒有特別感覺，年初起卻每次經期都疼痛不已，在他院就醫服藥幾個月後，右腹竟明顯突出，5月底更劇痛到全身冷汗，直接被送到台中慈濟醫院掛急診。

婦產科醫師黃閔暄從電腦斷層影像發現，劇痛病因來自右側卵巢巧克力囊腫破裂，引發急性腹膜炎，屬於不能再等的急症。即使婦人確診感染新冠肺炎病毒，仍緊急安排病人進入負壓隔離病房，醫療團隊全副武裝在負壓隔離手術室開刀，順利用腹腔鏡摘除有如一顆大蘋果的10公分病灶。

蘇婦術後勇氣十足向醫師透露打算再懷二胎，黃閔暄建議，開刀、吃藥治療後的1到2年內，子宮內的異位組織被清除得最乾淨，且在藥物控制下萎縮，是最容易受孕的黃金時段，先治療控制3到6個月再進入備孕流程。

黃閔暄指出，所謂「子宮內膜異位症」就是原屬於子宮裡面的內膜組織，跑到子宮外面，散落在腹腔或腹膜表面，長在卵巢稱為巧克力囊腫，大小從幾公釐的小小突起物到好幾公分不等。

黃閔暄說，子宮內膜異位雖然是良性腫瘤，但很容易復發，是要長期追蹤的慢性病，很多婦女因小突出囊腫造成疼痛而困擾，如疼痛感愈來愈明顯、止痛藥愈吃愈多、需要吃的時間愈來愈長，就建議及早就診。