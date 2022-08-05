整理師體驗課程除傳授基礎整理概念外，也讓學員實際操作演練。（蔡明亘攝）

高二學員小嘉上完體驗課程後收穫良多。（蔡明亘攝）

桃園市低收、中低收入戶數逐年增加，伊甸社會福利基金會與桃園市政府社會局合作，幫助弱勢青少年自立脫貧方案邁入第3年。今年暑假辦理10場職涯體驗，其中新興職業「整理師」體驗課程今登場，邀來專業整理師鄭欣怡傳授整理概念並進行實作演練，學員大讚收穫良多，盼學新技能充實自我，早日幫忙賺錢貼補家用。

伊甸基金會自立脫貧方案今年規畫超商、餐廳、具彈性且生活化的整理師，以及需考取證照的驗光師等4種不同類型的職業體驗，因疫情考量，採小班制分批教學與線上教學同步進行，共15名學員參與，盼透過課程讓弱勢家庭青年學習職場概念、人際互動、溝通技巧等，並在社工陪伴下，給予他們強力支持，也期待未來更多民間企業加入合作行列。

今日整理師體驗課程，由鄭欣怡傳授基礎整理觀念，帶領學員實際操作，她表示，整理師是助人又利己的工作，不僅需要幫助客戶釐清生活狀態，還得精準分配時間和行程，對自己的生活和未來規畫都有助益，且工作彈性適合兼職，可從學生時期就開始嘗試。

高二學員小嘉，家中有年邁長輩與4名兄弟姊妹，全家生計由母親一人扛起。小嘉說，未來想從事設計工作，這次課程讓她瞭解其實整理和美學息息相關，也能透過收納，檢視自我生活，提高家庭生活品質，期盼能藉此早日幫忙賺錢貼補家用，減輕母親肩上重擔。

伊甸桃園以樂服務中心主任林美圻表示，伊甸與社會局持續協助經濟弱勢家庭，幫助他們有能力翻轉現況，因桃園低收、中低收入戶數增加，原有補助名額25名也提高至50名，盼透過就業自立、財務管理、教育與社會參與等課程，為他們創造更多機會。