為達成2050年淨零排放的目標，遠傳電信今(5)日辦理首屆「攜手供應商·啟動循環經濟創新價值鏈工作坊」，邀請手機、網路設備、電腦周邊及設施類的供應商夥伴，包括台灣愛立信、台灣諾基亞、台達電子等30家企業參與工作坊，透過深度溝通、討論及發想，期待藉由各供應商核心專項能力，共創循環經濟的機會與模式，攜手朝淨零的永續之路邁進。

遠傳電信公關暨企業永續長林慧珊表示：「供應商一直是遠傳非常重視的夥伴，除了這次的循環經濟創新價值鏈工作坊，這幾年遠傳積極提升與供應商的策略夥伴關係，希望能強化與供應商的合作關係，包括二年前遠傳開始號召供應商組成『攜手永續先鋒隊』，透過各自的核心專長來幫助台灣資源匱乏的機關團體，促進社會共榮；同時遠傳持續優化並推行供應商的永續管理作為，相信共榮、共好的理念，推動全面性的永續管理，才能打造綠色且具韌性的永續供應鏈，並實現遠傳2050年達成淨零減碳的目標。」

為阻止地球持續升溫，淨零、減碳已成為全球共識，除了各國政府紛紛加嚴溫室氣體排放管制，各企業也開始重視供應鏈碳管理、能源管理或循環經濟發展等來減緩氣候衝擊，聯合國環境署也表示企業轉型循環經濟有助於全球邁向淨零排放的未來。

遠傳認為，永續不是單打獨鬥，需要許多夥伴一起合作，才可能順利通過氣候變遷的考驗，因此辦理「循環經濟創新價值鏈工作坊」，邀請供應商夥伴以循環經濟為題一起腦力激盪，進而創造更多可同時兼顧企業及環境永續發展的永續商機。

遠傳供應鏈管理以「誠正透明」、「精準管理」、「360度參與」為願景，公司制訂嚴謹的供應商管理辦法協助廠商提升公司治理及ESG永續績效，且持續精進永續供應鏈管理，連續第二年名列CDP 供應商議合評比 (Supplier Engagement Rating) 「領導級」企業排行榜，2021年氣候變遷議合的管理績效排名於全球企業前8％，突顯遠傳攜手供應商共同應變氣候變遷風險的行動獲得國際肯定。