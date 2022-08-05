解放軍在台海及周邊大規模軍演，美媒報導，全球半數貨櫃船都要通過台灣海峽，再加上台灣在晶片和電子設備供應上的重要地位，軍演恐擾亂地區的供應鏈。

外媒報導，根據船隻追蹤系統顯示，解放軍演習開始前多約有15艘貨船處於演習區域，預計在演習開始時已駛離，而台灣海峽內靠近大陸的演習海域則沒有任何船隻，許多船東已要求旗下船隻回避。

數據顯示，台灣海峽是最繁忙的航路之一，在今年1月至7月，全球約有一半的貨櫃船都曾通過該處。

貿易商指出，一些船隻正在降低速度以避免改變航線，這將導致到台灣和附近目的地的交貨出現小幅延誤。此外，由於正值颱風季節，船隻改道台灣以東海域並經過菲律賓海將更加危險。

部分船隻選擇改變航線，繞道台灣以東海域，這導致約3日的船期延誤。但如果局勢下周降溫，長期影響可能較小。

經濟學人智庫全球貿易熟悉分析師馬羅（Nick Marro）指出，大陸計劃的實彈演習正在一條異常繁忙的航道中進行……關閉這些運輸航線，甚至只是暫時的，不單會給台灣造成不良後果，也會給聯繫日本和韓國的貿易流動造成影響。

另有分析人士認為，封鎖台灣海峽將損害大陸經濟，由於大陸自身正面臨的經濟困境，當局似乎不願冒著打亂經濟活動的風險而採取激進行動。