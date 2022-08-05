高通膨環境下，各國央行積極進行貨幣緊縮政策，市場擔憂Fed及各國央行為打擊通膨恐導致經濟趨向衰退，對於全球經濟前景擔憂，國際原油期貨已出現連續兩個月下跌，西德州輕原油期貨從3月7日以來最高點已高檔拉回修正近三成，投資人買盤逐漸出現，開始進場布局原油行情，期元大S&P石油（00642U）近期交投轉熱，出現量增現象。

法人指出，第31屆OPEC+部長級會議決議9月份增產10萬桶/日，OPEC+也在會議中表示，OPEC+決議遵循原油市場基本面的變化進行評估，謹慎做出決議，以避免大幅增產而導致出現原油供給過剩，下次OPEC+會議將在9月5日舉行。

而OPEC+最新會議決議9月僅小幅計畫增產10萬桶/日，與過去幾個月以每個月以64.8萬桶/日的增產速度相比有明顯放緩跡象，顯現原油供給已開始出現趨緩停滯現象。

再以OPEC+增產目標達成率分析，目前OPEC+成員國的原油增產目標達成率仍然有段差距，從近期OPEC+增產數據剖析，OPEC+成員國受限於投資不足、政治不穩定和制裁的影響，增產進度遠遠落後其目標，這也間接表示原油市場供應吃緊現象仍可能會持續發生，為原油帶來一定支撐力道。

法人表示，因目前市場受經濟前景的擔憂，國際貨幣組織(IMF)的最新報告也下調了全球GDP的增長幅度，加上中國及日本疲弱的製造業數據令原油需求前景承壓，原油期貨近遠月轉倉逆價差現象也開始出現明顯收斂現象，表示原油供應吃緊現象已有所趨緩。短期在原油供給趨緩的情境下，觀察重點將著重在經濟數據及原油需求的變化，預期原油市場將持續維持高檔區間震盪表現。

投資人可善用原油ETF交易工具如期元大S&P石油、期元大S&P原油反1掌握原油趨勢機會，但操作時須留意相關風險，嚴守紀律，善設停利停損點。