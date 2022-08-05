「2022八里城市沙雕展」將於13日開幕，以「光合希望」為主題，打造16座沙雕作品，並將光雕和花雕融入於沙雕作品中，展期至10月11日為期60天。於開展當日傍晚規劃了小型開幕晚會，並邀請駐唱歌手及樂團表演，帶領大家賞藝術、聽音樂，暢遊海線風光。

新北市高灘處表示，今年沙雕由10名沙雕師耗時2個月的時間共同創作，創作理念發想來自許多人在經歷了疫情長期的影響，在內心多少都感到不安無助與無奈，於是想打造一個心靈慰藉的藝術殿堂今，此外，今年有別往年特別，將光雕和花雕融入於沙雕作品中，沙雕周圍也布置了色彩繽紛的景觀花卉。

高灘處指出，沙雕製作期間也遭遇許多難題，因全球暖化海平面上升，氣候變遷導致台灣海岸線持續後退，連帶八里沙雕面積亦逐年縮減，今年發現大潮時的滿潮線已淹及以往沙雕作品放置區域，加上六至七月連日的豪大雨，一度造成施作進度停擺，市府團隊後來逐一克服這些困難，如期完成沙雕製作。

高灘處代理處長張修銘表示，沙雕作品包含沙、光、花三雕合一的主雕「舞動八里」、入口意象「光合希望」及象徵祈願的「掌心花」，皆為展覽的一大看點，另外還一座互動沙雕「許願神燈」，可讓民眾親自掛上自己寫下的許願卡，許願卡將在開展後每天下午2時發放限量100張。

除沙雕外，附近更有占地近605坪的粉紫色系景觀花海，並與觀旅局合作在周邊的八里左岸公園、渡船頭老街及龍形碼頭，設置12座絢麗的光雕藝術作品，配上八里水岸的悠悠美景和慢活步調，即使是疲憊的身軀或心靈都能感到放鬆和治癒。

此外，中秋節前後還會舉辦快閃沙雕活動，今年的快閃沙雕以「消失的病毒」為題，經過海水漲潮後淹沒病毒意象的沙雕，藉此傳達防疫的重要性，也期望疫情能夠盡早度過。