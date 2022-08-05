李乾龍指出，揚幡儀式的用意，是用來昭告境內的無祀孤魂，先嗇宮從從農曆7月11日(8月8日)起到15日(8月12日)有辦普渡超薦法會，請他們來這裡聽經聞法。(黃敬文攝)

每年的農曆七月，新北市三重區的先嗇宮都會舉辦普渡超薦法會，今(5)日廟方舉行揚幡儀式，象徵昭告境內的無祀孤魂前來接受普渡及誦經，並預示接下來連續五天的超薦法會正式開始，今年為因應新冠疫情，廟方也特別新增總排位來祭祀因疫情而病亡的往生者。

先嗇宮董事長李乾龍表示，今年先嗇宮也依照往例，在每一年農曆七月的時候舉行普渡超薦法會，今天舉行揚幡儀式，就是象徵昭告境內的無祀孤魂，能前來先嗇宮接受普渡與誦經，民眾也可以設立先人牌位以進行法會，今年也非常踴躍，大概設立將近3000個牌位。

李乾龍指出，揚幡儀式的用意，是用來昭告境內的無祀孤魂，先嗇宮從從農曆7月11日(8月8日)起到15日(8月12日)有辦普渡超薦法會，請他們來這裡聽經聞法，接受陽世間的普渡，使祂們能夠往極樂世界。

今年先嗇宮的供品除了有每包5公斤的白米共5500包外，其他的各式供品也有好幾千份，另外為了幫助農民促銷水果，先嗇宮也特別準備了300份的水果供品；李乾龍說，因為聽說今年的柚子豐收，因此廟方這次也特別準備200箱的柚子，總共大約有3200顆柚子，除了當作祭品外，祭拜完也會送給參加法會的民眾，讓他們帶回去「呷平安」。

另外，為了因應新冠疫情，三重先嗇宮除了於7月30日起，連續3天舉辦「全國宗教界護國和瘟祈福法會暨為新冠肺炎往生者超薦法會」，這次在普渡超薦法會上也將設立一個總牌位，以祭祀因疫情而病亡的往生者。