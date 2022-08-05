台灣第一名模林志玲的前緋聞男友「馬桶小開」邱士楷2020年爆出有新歡，對象是畢業於上海交通大學的學霸辣妹Ariel，今年2月傳出兩人訂婚，邱士楷正式被套牢，今(5日)稍早Ariel在IG分享跟邱士楷領證照片，兩人帶著米奇頭箍耍俏皮，照片中的邱士楷看起來也年輕了好幾歲，果然人逢喜事精神爽。

身家上看百億的邱士楷多年前和林志玲有段緋聞，但隨著林志玲2019年宣布情歸小6歲的日本老公Akira後，過去舊情也不了了之，而被視為黃金單身漢的邱士楷，2020年爆出和上海姑娘Ariel交往中，從IG看來Ariel在華誼兄弟傳媒工作，家中經濟條件不錯，還是時尚咖，Ariel今年約32歲，兩人年紀相差約10歲左右。

Ariel曬出兩人合影。（圖／翻攝自arielcheung_ IG）

在今年2022年2月22日充滿「愛」諧音的特別日子時，Ariel精心選在這天曬出兩人雙手放閃照片，可見兩人無名指上都被卡地亞婚戒套牢，而Ariel配圖寫下：「在這個特別的日子，祝我們2周年紀念日快樂」，雖未特別強調婚姻狀態，但外界當時推測兩人應該是正式訂婚。

Ariel分享兩人結婚證。（圖／翻攝自arielcheung_ IG）

今稍早Ariel進一步分享和邱士楷的4張照片，兩人頭上戴著米老鼠的頭箍，穿上白色襯衫上演勾手、熊抱等動作放閃，第二張照片則是兩人領的結婚證，宣布已經成為合法夫妻，引來網友道賀說：「恭喜恭喜」、「Congratulations」、「恭喜邱先生邱太太」、「太可愛了」。