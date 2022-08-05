方念華主持的《TVBS看板人物》邀請梁修身、梁赫群擔任來賓。（TVBS提供）

梁修身、梁赫群節目中演繹「浪子歸來」的擁抱戲。（TVBS提供）

父親節將至，《TVBS看板人物》8日晚11點將推出特別企劃，邀「金鐘視帝」梁修身、梁赫群分享父子關係中的幸福感。只見錄影當天不見梁赫群兒子小寶蹤影，主持人方念華關心問起，梁赫群堅決回答：「不可能讓他來。」表示很害怕小寶在錄影現場不受控亂跑，梁修身則笑稱：「他一來就搶走我們的風頭了。」

談起梁家的相處之道，梁赫群回憶以前跟爸爸是「愈少聯絡愈好，沒事最好不要聯絡」，很怕爸爸話匣子一開，就會從頭念到腳。沒想到自己當爸爸後，梁赫群每天都會擔心小孩的食衣住行，才開始將心比心想起小時候爸爸的養育之恩，還有照顧小孩的同樣心境。

聊起小孩的管教方式，梁修身則和他父親大不相同，解釋以前住在眷村，父親教導小孩的方式，絕對是「竹筍炒肉絲」，但他認為如果在這個社會上，他有做出一點成績的話，絕不是因為父親從小的打罵教育，使他力爭上游，所以不希望將此模式複製到孩子身上，而是會使用「眼神」制止管教。方念華反問梁赫群：「你可以用眼神管到小寶嗎？」梁赫群直言不可能，搞笑說：「把眼睛瞪出來了，也都沒有用。」