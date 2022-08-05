網約車平台Lyft第二季獲利優於市場預期並創下歷史新高，同時預期經調整後營業利益可望在2024年達到10億美元，在擺脫這場大流行病的衝擊之後，看好乘車共享市場前景可為，受此激勵，Lyft周四盤後股價大漲逾9%。

Lyft公布第二季營收年增30%，為9.91億美元，優於分析師預測均值9.867億美元。

經調整後EBITDA（息稅折舊攤銷前盈餘）為7,910萬美元，遠優於分析師預估的1,866萬美元。

經調整後每股盈餘為13美分，優於分析師預估的每股虧損3美分。

第二季活躍乘客數年增16%，達到近1990萬人，略高於分析師預估的1980萬人，並創下新冠疫情爆發以來的最高記錄。每活躍乘客營收為年增11.8%，為49.89美元，創下該公司史上次高記錄。

日前優步公布樂觀的季報，且現金流首次由負轉正，顯示儘管通膨高漲迫使部分消費者削減支出，但對於乘車共享的需求仍然存在。

隨著生活成本增加，加入優步和Lyft平台上都出現增加的趨勢，而隨著辦公室重新開放和美國人又開始出遊，叫車的需求也在升高。

Lyft共同創始人兼總裁John Zimmer表示，因通膨高漲和生活成本升高讓更多人願意兼差，第二季活躍司機數年增25%，新註冊司機數年增近35%。由於Lyft積極為乘客與司機配對、改進地圖技術，並為不同價位客層推出新程式，Zimmer看好公司還有更大的成長空間。

儘管如此，該公司仍警告因通膨和總經環境，例如保險成本攀升可能衝擊本季利潤，第三季將面臨挑戰。Lyft預估第三季營收介於10.4億～10.6億美元，調整後EBITDA介於5,500萬～6,500萬美元，低於市場預估的營收11.2億美元和調整後EBITDA為6,740萬美元。

該公司對今年的復甦前景亦給出較為保守的看法，預期全年營收成長可能不及2021年（成長36%），但看好到2024年經調整後營業利益可望達到10億美元大關，自由現金流估將達到7億美元。