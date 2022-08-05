智慧能源品牌廠泓德能源（6873）今（5）日於澎湖舉行太陽能光電案場的動土儀式，不僅是自身首座離島太陽光電案場，也是全台第一間利用台澎電纜將綠電輸送回台灣本島的能源業者。

泓德能源多年前即規畫於澎湖進行逾30公頃的土地整合，並透過與台灣人壽、全球人壽、康舒(6282)共同成立的「星泓電力」公司進行投資。由於此次整合是透過台澎電纜將綠電輸送回台灣本島的首例，包括澎湖縣縣長賴峰偉、澎湖縣議會議長劉陳昭玲、台灣電力公司澎湖區營業處處長陳慶平皆親臨現場，共同推動澎湖往綠能低碳島目標邁進。

澎湖自2011年起向綠能低碳島目標邁進，截至2021年底太陽能建置密集度更是全台灣前六名，目前已累計15MW太陽能發電裝置容量，並預計在於2025年成為「百分百綠能島」。今日泓德能源攜手澎湖縣政府，正式為旗下首個離島太陽能光電案場揭開序幕，並預計於下半年陸續開工另外兩個案場，待案場全數完工後可望提供近30MW綠電，約占澎湖整體發電量的20%。考量台灣本島用電量屢創新高，本批綠電也將透過台澎電纜將綠電輸送回台灣，為本島帶來更充沛的綠電來源。

泓德能源董事長謝源一表示：「再生能源產業不僅加速澎湖邁向綠能目標，更能夠活化當地土地利用並帶來新的經濟發展機會，泓德能源也將持續拓展太陽能案場的版圖，藉由提供充足的綠電並搭配儲能與售電，實踐『智慧綠能、隨手可得』的企業願景。」