政大社會學博士、目前擔任淡江大學助理教授的彭莉惠投身民眾服務，參選新北市淡水、八里、三芝、石門區議員。有感共軍近日軍演引發台海緊張，彭特別趁昨日（4）七夕情人節，與在地烘焙坊合作，發送100份象徵自由的「法國凍蒜麵包」，表達挺民主、慶七夕的意涵，活動迴響熱烈全數發送完畢。

彭莉惠昨日在臉書發文表示，共軍在台灣領海周圍實施大規模實彈軍事演習，南北夾擊，試圖引發台灣人恐慌，讓她感到遺憾又難過。

彭莉惠指盛讚民進黨新北市長參選人林佳龍所言：「家裡有貴賓來訪，我們表達歡迎，鄰居卻文攻武嚇，除了發布軍事演習，甚至還採取經貿制裁，並非睦鄰之道、也不是待客之道。」表示自己與林立場一致。

對此，彭莉惠特別展開「發送100份自由麵包」快閃行程，強調為了表達堅定支持民主自由與堅定不移的戰略夥伴關係，她早上特別與在地烘焙坊一同發送象徵自由的「法國凍蒜麵包」，限量100份，已經全數送完，她也趁此機會祝大家七夕情人節快樂。