淡水國中校長王潔雯（中）帶領資優班孩子下象棋、圍棋、玩數學桌遊，在遊戲中開心自主學習。（淡水國中提供）

淡水國中在暑假期間開設暑期學藝課程及資優班營隊，運用動手創作與參訪活動拓展學習視野，另並向新北市教育局申請經費，開設暑期特教專班，落實照顧特殊生的理念，與家長共同承擔照顧特殊生的責任，校長王潔雯表示，盼透過豐富精彩的課程，讓每一位淡中孩子多元學習適性發展。

升上八年級的特教班的班長小萱（化名）表示，暑假來學校學烹飪，做了好吃的咖哩雞腿飯、看影片、玩桌遊學搭帳蓬、練習畫畫、折紙和撕貼創造，還自己練習手調飲料百香檸檬多多，覺得學到很多東西，超開心的，好喜歡暑假到學校來。

特教班孩子小隆（化名）的爸爸說，孩子來學校參加暑期專班，課程蠻有趣多元與實用，安排以生活應用為主，並讓學生實際操作與練習，對孩子的幫助很大。

資優班則在暑假期間和金山自造中心合作辦理營隊，講師為學生說明碎形燈的原理，並讓學生們使用雷射切割切出塑膠片後再進行組裝學習、透過積木日曆讓學生從遊戲中學習數學原理、學習3D建模、翻模及3D列印，還有戶外教育-淡水城市尋寶，將平常所學融入闖關遊戲活動。

學生除了參加上午學藝活動之外，還有部分同學留校自習，互相討論共學，在休息時間也會下象棋、圍棋、玩數學桌遊，豐富多元的加深加廣課程，讓孩子們在遊戲中開心自主學習。

淡水國中教務主任盛碧奇表示，學校暑期學藝活動八、九年級共計開12班約205位同學參與，課程內容多元，除了領域課程的學習之外，每班特別安排導師時間，增加實作課程讓學生從做中學，課程內容包含做簡易早午餐、桌遊及科教館校外教學等課程，增進學生生活能力、邏輯思考及班級向心力。

學藝活動課程的導師劉佩芬老師表示，暑假期間希望讓大家有更多元的課程體驗，帶著孩子做防疫手工皂，這周特別安排教學生做蛋餅，希望父親節當天，孩子們能自己下廚，讓爸爸一早就感受到孩子的祝福心意。