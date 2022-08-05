淡水區公所將於6日舉行今年度模範父親表揚大會，淡水區長巫宗仁非常感謝各位模範父親無私的付出，並頒贈按摩枕及賀匾給予25位榮獲模範父親代表，其中特別讚揚屯山里盧塗水這位身障模範父親，他過去因工作意外導致雙手截肢，但他仍努力將4名子女拉拔長大，如今更回饋鄉里，期許自己做到不能動為止。

這位72歲的模範父親代表盧塗水，原從事模具設計，但他在1999年因工作意外導致雙手截肢，家庭經濟受到重創，為了拉拔4名子女長大，他在最短的時間內適應義肢，努力站起來，以半農半漁的方式謀生，成為了雙料冠軍的達人。

盧塗水也憑藉著豐富的海洋知識及對石滬的情感，再加上對海洋的熱愛，他和地方耆老號召屯山里的青壯年一起參與用最古老工法，在淡水六塊厝漁港的周邊海域進行修石滬活動，讓居民無須出海就可以在天然漁場捕漁，展現古人智慧與自然的環境結合，石滬漁港也造就了六塊厝漁港最完美的日落畫面；此外，他也利用閒暇到學校、醫院作志工鼓勵身障人士，期許能做到身體不能做的那天為止。

巫宗仁表示，因新冠肺炎疫情關係，過去許多大型活動因此停辦，今年能順利在父親節前夕，辦理模範父親表揚活動，特別感恩與歡喜，每一位獲獎者平常不畏艱苦的環境為家庭犧牲奉獻，除重視子女品德教育，更熱心鄰里事務，樂善好施，回饋社會不遺餘力，獲選今年度的模範父親代表實至名歸。

巫宗仁說，淡水區公所每年盡心規劃辦理模範父親表揚活動，就是希望透過公開表揚這些值得尊敬溫馨感人的典範讓大家學習，激發更多正思維、正能量，大家一起攜手共創和諧美好的社會。