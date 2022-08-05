時光飛逝進入8月，星座運勢也出現新的變化，塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專發文指出，獅子座、巨蟹座、處女座、白羊座8月財運、事業一路長紅，不僅有升官加薪可能，各種正財、偏財也將陸續進口袋。

第四名：獅子座

8月吉星「金星」會進入獅子的工作宮，獅子的工作運將由黑翻紅。和其他物質、娛樂相比，獅子8月時幾乎全心全意投入在工作上，你積極發展人脈、業績做好做滿，追求成果不只好，還要更好的境界，這樣亮麗的成績讓主管、客戶都對你讚譽有佳，加薪丶獎金、升職全部來臨！對創業投資、兼職感興趣，或考慮跳槽的獅子，8月起也是你展開事業里程碑的大好時機，千萬別錯過。

第三名：巨蟹座

逆行的「木星」正在巨蟹座的事業宮轉動，一切不順利的事都將轉正，除了手邊的工作變得輕鬆順手丶揮灑自如，原先卡卡的進度也會有大幅進展！最近若有人故意試探你的能力，丟艱難任務給你，可別覺得對方是故意針對你，因為這正是你大展身手的好機會；若有人對你雞蛋裡面挑骨頭，你反而要感謝他，因為撐過去，就是遍地讚賞。財運方面，你好像對金錢開了竅，不僅開創自我生財之道，還會認真、積極的想為自己存下一桶金。

第二名：處女座

8月中旬「火星」會進入你的事業宮紅火，讓你的財運與事業就像火車頭一樣一路衝，也有著像火一般的爆發力，所向披靡。近期你更懂得抓住事業上的好機會，不管是主管指派的任務，或是開發新客戶，甚至是跳槽到更好的工作，你都能順利把握，主管也非常滿意你的成績，創業者也能接到新客源丶新訂單，店鋪營收邁向新高峰。收穫的財富都是經過自己努力積攢下來的成果，這滿滿的成就感填滿你的內心，讓你更茁壯、更有信心能順利進入新的篇章。

第一名：白羊座

目前「火星」在你的財帛宮駐守，你的財運旺到擋也擋不住！首先你收入大漲，各種正財、偏財陸續進口袋；另外你開始對投資理財感興趣，與其把錢存去銀行，不如拿去投資讓錢滾錢，不只8月，下半年都是你的理財新思路。在火星的加持下，這麼豐沛的財運，再加上你對理財的努力，下半年終於能過上不必為錢煩惱的上流生活，也因為你的運勢漸旺，副業將大有起色，可能會突然接到大單，或有老客戶介紹新客人給你，讓你的收入逐漸穩定下來。