賈靜雯與前夫孫志浩育有一女梧桐妹（Angel），2年前女兒滿15歲，賈靜雯才宣布終於能解封曬出女兒正面照，可見梧桐妹跟妹妹咘咘長的超像，都遺傳到賈靜雯的亮麗外型和電眼，今年6月梧桐妹剛過17歲生日，今(5日)梧桐妹進一步曬出「轉大人」小秀性感照片，可見她穿著低胸上衣小露事業線，超有料的身材引來外界矚目。

梧桐妹15歲生日時，原本曬母女合照都要用貼圖擋住女兒臉的賈靜雯才首度公開兩人正面照片，當時她感慨寫下：「當上天給我第一個大寶貝天使，我就知道我的人生是充滿了愛與幸運」，並指女兒個性天真勇敢善良，是她生命最重要的禮物，「雖然中間有許多磨難，但，這就是我們生命最甜美累積的果實！恭喜妳～ 一一渡過難關，開始品嚐小小的豐收。」

今年6月梧桐妹過17歲生日，賈靜雯不免俗地再度發文替女兒慶生，她驚訝一轉眼女兒已經從小女孩變成亭亭玉立的少女，笑稱17歲正是「少年維特煩惱的年紀」，希望女兒能在這個時期好好探索自我，活出自己真正想要的樣子，而不論梧桐妹會變成什麼模樣，賈靜雯強調：「媽媽永遠愛妳、支持妳，是妳最強大的後盾！」

梧桐妹先前過17歲生日。（圖／翻攝自angelsun619 IG）

先前梧桐妹在IG分享第一次的配音工作就獻給《角落小夥伴》的電影版，而且還是跟媽媽一起工作，意義非凡，今稍早梧桐妹罕見秀出性感照，可見她穿著低胸碎花細肩帶小洋裝，用仰角拍了自拍照，頭上還戴著耳機，上圍相當吸睛，網友回應：「好漂亮」、「發現Angel其實很會穿，私服品味棒棒」、「超美的」。