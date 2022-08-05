不少家長以為，孩子想長高就要多補鈣，不過兒童內分泌醫師陳奕成直言，吃鈣片或鈣粉對長高沒有幫助，只有每天攝取足夠的蛋白質，並且均衡飲食，才是長高的不二法門。

陳奕成在臉書粉專PO文指出，看診時約莫有8成家長透露，為了讓孩子長高，會讓他們多補充鈣粉或是鈣片，但其實只要每天吃到足夠的蛋白質，不用花大錢也能長高。

陳奕成解釋，缺鈣的確會影響身高，但正常孩子補鈣對身高沒影響，原因在於長高不是只有骨頭生長，肌肉份量也要增加，且皮膚覆蓋的面積也會跟著增加，加上血管、神經、血球等細胞都會變多，這些都是需要大量的原料，也就是蛋白質。

陳奕成表示，人體大約有60％是水分，扣掉水分以後，有45％是蛋白質，是構成人體最重要的元素，因此補充蛋白質對生長有顯著的幫助。再者，長高主要是長骨兩端生長板的延長，生長板就是長骨兩端的軟骨層，骨頭能持續延展、生長，就是靠軟骨細胞不斷分裂、合成所達成，而骨頭能延長最主要是要靠蛋白質，而非鈣質，一味補充鈣質，效果很有限。

陳奕成建議，家長可以幫孩子準備「每天每公斤1.5至2克蛋白質」，也就是說，一個20公斤的小學生，一天能吃到30至40克的蛋白質。舉例來說，1顆雞蛋大約含有7克蛋白質，100毫升鮮奶約含3克蛋白質，100克肉品調理後約含10克蛋白質，平時只要注意均衡飲食，每天攝取足夠的蛋白質就有助於長高。