苗栗縣木雕藝術交流展即日起在三義木雕博物館展出，苗栗縣長徐耀昌親臨觀賞。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣木雕藝術交流展即日起在三義木雕博物館展出。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

2022年苗栗縣木雕競賽得獎名單，4日由縣長徐耀昌公布。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣三義鄉是國內木雕藝術重鎮，裕隆汽車公司多年來持續贊助木雕藝術競賽，今年的國際木雕競賽結果出爐，5日上午在三義木雕博物館，由縣長徐耀昌揭曉得獎名單，並主持木雕藝術展開幕，期望透過競賽及展出，鼓勵木雕藝術創作者繼續努力投入木雕藝術傳承。

台灣國際木雕競賽由裕隆汽車長期資助，期盼透過工藝產業與當代創作者的廣泛參與及良性切磋，讓三義木雕館成為木雕技藝與創作能量薈萃的焦點，今年參與競賽主要為台灣、中國大陸、香港等地，經過評審團專業嚴謹的評選程序，「工藝木雕類組」與「當代木雕類組」兩大組別，共有54件作品入選展出。

競賽獎項與獎金分別為「裕隆木雕薪傳獎」、 「裕隆木雕創新獎」、「工藝木雕經典大獎」、「當代木雕大獎」各1名，每項獎金30萬元、「工藝木雕優選獎」、「當代木雕優選獎」各5名，獎金每位2萬元。得獎者分別是，當代木雕組有台灣的王千楙、李承翰、陳瑀珩、陳以倢、劉柏漢及中國大陸的王康與鄧坤；工藝木雕組有吳忠霖、邱裕翔、鄧朝譽及中國大陸的徐書建、陳爐鋼、曹小武與溫作偉。所有得獎作品都會在三義木雕博物館中展出。

文觀局指出，今年的2022國際木雕藝術交流展正逢20周年，策展主題「原貌．開拓」，以時間為經線，以創作美感、觀念為緯線，希望通過造型、觀念、色彩、刀觸、媒材五大展區，以延續國際木雕藝術多維度的探討路徑，並由此為主軸整合回顧並再開展未來的策展核心與主題。

在造型展區中，大眾第一眼看見的是藝術作品的外部形象，不論是寫實具象的造型，或抽象寫意的造型，它也像是一個容器，將主題、思想、情感、信念等可以被表達的內涵置入其中。觀念展區則以藝術家在創作時，會對作品賦予珍貴的靈魂力量，我們稱之為「立意」，所謂立意就是作品要傳達的、提煉的觀念。

色彩展區則是強調在地球上，人類是所有生命體中最能享受多樣繽紛色彩之美的，人們在色彩中體會著生命的多樣美好，萬事萬物皆有其色，木雕藝術需要運用不同樹種的色彩紋理進行創作。

刀觸展區則凸顯雕刻藝術是讓最精華的、最重要的主體，呈現在觀眾眼前。不同的作者在雕刻過程時，由於工具使用的差異、使用工具技巧的不同，而擁有了獨一不可替代的刀觸之美，當作者對木材有很深刻理解時，刀在其中展現出深刻精湛功夫。

媒材展區則著重在藝術創作都需要落實於它的載體，而木雕藝術的主要載體即是「木材」，木材有獨特的木本植物性格，我們的木雕創作材料取自原本活生生的樹木，木雕載體便是取材於活生生的材料，並且在當中看見它生長的脈絡，生長環境和氣候，保留材料的特質。