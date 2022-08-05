【遊戲橘子新聞】遊戲橘子旗下遊戲《新楓之谷》歡慶17週年，於8月15日至8月28日在高雄「SKM Park Outlets」舉辦夏日限定「翻玩楓潮積木展」，打造暑假最萌打卡景點！展區設計以遊戲經典場景玩具城為概念，用色繽紛活潑，彷彿走入遊戲中的冒險世界；本次攜手全台唯一樂高認證大師「黃彥智」再造傳奇，打造巨型4米高的楓葉積木牆，呼應《新楓之谷》經典標誌，現場更設置三大互動遊戲區，以及各式繽紛童趣互動裝置，讓大小朋友們體驗遊玩，在全新開幕的SKM Park Outlets享受夏日時光！此外，官方日前宣布由人氣選秀節目「原子少年」冠軍團「天王星」擔任「楓潮大使」代言人，8月15日於「SKM Park Outlets」大道東1F舞台舉辦粉絲見面會，現場將演出全新「楓潮主題曲－Level UP」，除可獲得官方準備的獨家周邊小禮，更有機會與偶像近距離互動，現場限量200名粉絲同樂，於今(5)日晚上18:00起開放網路報名，敬請期待。

今夏最萌打卡景點！《新楓之谷》翻玩楓潮積木展高雄限定登場

《新楓之谷》於今年暑假迎接遊戲17週年里程碑，於8月15日至8月28日在高雄「SKM Park Outlets」打造暑假大小朋友們必去的打卡景點！「翻玩楓潮積木展」以遊戲經典場景玩具城為概念，以用童趣風格打造超萌吉祥物的大型翻翻樂、遊戲套圈圈、樂高造型跳格子等有趣的互動裝置，喚起大朋友的經典回憶，也陪伴小朋友們一起快樂過暑假！

《新楓之谷》「翻玩楓潮積木展」以童趣風格打造 超萌吉祥物「皮卡啾」現身SKM Park Outlets！

官方為呼應2017年由1558名玩家，一起創下人形楓葉圖騰的金氏世界紀錄，今年則攜手全台唯一樂高認證大師「黃彥智」再創傳奇，於現場打造4米高的巨型楓葉積木牆，更獨家公開展示樂高認證大師的創作手稿，希望與《新楓之谷》忠實玩家們再開啟冒險篇章，為高雄新地標掀起一波「楓」潮！

《新楓之谷》攜手全台唯一樂高認證大師「黃彥智」 打造4米高的巨型楓葉積木牆

《新楓之谷》翻玩楓潮積木展活動資訊：

■ 活動時間：8/15(一)至8/28(日)

■ 活動地點：SKM Park Outlets大道東1F舞台(高雄市前鎮區中安路1-1號)

《新楓之谷》楓潮代言人「原子少年 - 天王星」首登高雄！粉絲互動零距離

《新楓之谷》自 2019 年舉辦「楓潮」系列活動，與玩家貼近交流，以「挺你的夢」為核心概念，化身追夢玩家們的後盾！而選秀節目「原子少年」的舞台也捧紅了許多懷抱夢想與熱情的少年們，此次《新楓之谷》特別邀請原子少年冠軍團體「天王星」擔任遊戲代言人，七位團員化身「楓潮大使」，希望號召跟他們一樣懷抱夢想與熱情的年輕玩家們一起勇敢追夢、展開冒險旅程！

8月15日粉絲見面會，為「天王星」成團出道後的首次代言及首場南部粉絲活動，開放200位名額採網路報名制，現場「天王星」將帥氣演唱還未正式發布的「楓潮主題曲－Level UP」，用熱情帶給粉絲不一樣的夏天！參與活動就可獲得官方準備的獨家周邊小禮一份，更有機會可以跟偶像近距離互動，8月5日18:00至8月10日12:00開放網路報名、搭配現場實名制報到，歡迎粉絲參加，一睹「天王星」的王者魅力！

《新楓之谷》楓潮代言人「原子少年 - 天王星」記者會暨粉絲見面會今日開放報名！

《新楓之谷》楓潮代言人「原子少年 - 天王星」記者會暨粉絲見面會活動資訊：

■ 活動時間：8/15(一) 14:00-16:00

■ 活動報到時間：8/15(一) 14:00開放入場

■ 活動地點：大道東1F SKM Park Outlets舞台(高雄市前鎮區中安路1-1號)

■ 報名期間：8/5(五) 18:00 至 8/10(三) 12:00