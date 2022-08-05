第三十一屆時報金犢獎國際競賽順應國際趨勢，響應企業ESG不遺餘力，與許多品牌攜手善盡社會責任，台新銀行公益慈善基金會今年與時報金犢獎，以「認真 永續」為題徵選「您的一票，決定愛的力量」活動主視覺，並於7月27日舉行「第12屆成果發表暨第13屆啟始典禮」，現場邀集獲獎同學揭曉設計成果，鼓勵青年關注公益。台新銀行公益慈善基金會董事長吳東亮表示，今年欣逢台新30周年，除堅定深耕台灣、永續經營的理念，對於社會關懷則持續以創新思維，運用現代科技做公益，隨後宣布第13屆「您的一票，決定愛的力量」活動於8月將開放提案，盼帶動社福與環境共生、與弱勢共好。

台新銀行公益慈善基金會董事長吳東亮，頒發感謝狀予優秀金犢獎同學們。（圖／台新銀行公益慈善基金會提供）

台新銀行公益慈善基金會聯合8家單位主辦的「您的一票，決定愛的力量」，現場邀請到金犢獎獲獎同學參與這場盛會，以沉浸式體驗方式，讓同學感受社福團體提案執行成果，包含盲生現場演奏彈唱、星兒學員現煮咖啡以及愛盲學員為貴賓製作專屬點字名片，同學們會後表示在參與金犢獎時，從沒發現原來僅僅為公益活動做主視覺創作，就能幫助到許多需要被幫助的人，還在學的自己就能為社會盡一份心力，這點讓他們備感榮耀。會中除宣佈第13屆「您的一票，決定愛的力量」起跑外，更將金銀銅得獎者三幅作品，融合並轉化成吸睛搶眼的翻糖蛋糕，令現場嘉賓驚呼連連。同學在台上接受頒獎時，紛紛表示很高興自己的作品可以被企業重視，且運用在許多地方，很感謝金犢獎、評審與台新銀行公益慈善基金會，提供舞台並肯定同學的創作。

台新銀行公益慈善基金會將金、銀、銅犢獎獲獎主視覺作品，製作成精美翻糖蛋糕。（圖／時報獎執委會提供）

台新銀行公益慈善基金會今年首次與時報金犢獎國際競賽合作，從北到南共走進28所學校，徵選到了756件作品，共有190件作品入圍，最終合併評選大獎，金、銀、銅犢獎皆由台灣同學囊括。得獎作品由邁肯行銷傳播集團團隊潤飾，現場由邁肯董事長張志浩，同時也是本屆金犢獎評審主席，於會場上與同學分享廣告公司與品牌方如何調整同學作品，讓主視覺能有廣泛的運用空間，此舉使同學清楚理解企業對於設計的需求，以及未來將如何運用至各式宣傳管道，令同學收穫滿滿。其他入圍優秀作品則於仁愛圓環台新銀行大樓外牆公開展示，獲獎同學紛紛前來與各自作品合影留念。

獲獎同學作品經邁肯行銷傳播集團團隊潤飾後，應用於台新銀行外牆。左上：金銀銅得主與評審主席張志浩合影。左下：作品潤飾過程輸出成大背板，於活動現場展示。右上：獲獎作品展示於仁愛圓環台新銀行大樓外。右下：獲獎同學協親屬與作品合影。（圖／時報獎執委會提供）