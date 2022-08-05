文曄(3036)於今(5)日召開法說會，第二季每股賺2.25元、累計上半年每股賺5元，展望第三季，文曄認為，儘管總體經濟與半導體產業進入下降循環，但文曄持續投資高成長性產品，預估第三季營收仍將有季個位數成長，更相較去年同期有雙位數成長。

文曄第二季合併營收約為1301億元，年成長約27%，合併稅後淨利歸屬於母公司業主約22億元，年成長約10%，以加權平均股數計算稅後EPS約2.25元。累計上半年合併營收約為2580億元，年成長約29%，合併稅後淨利歸屬於母公司業主約44.2億元，年成長約26%，以加權平均股數計算稅後EPS約5.0元。

展望第三季，文曄表示，因半導體市場進入庫存調整期，預估營收將介於1320至1400億元間，營收預估中位數約當季成長4.5%與年成長14.2%，預估合併稅後淨利歸屬於母公司業主將介於17.63至21.03億元間，以加權平均股數計算稅後EPS將介於2.01至2.39元間。

文曄表示，儘管近期國際總體經濟與半導體產業進入下降循環，文曄將持續投資於高成長的產品與應用如第三代半導體、電動車、能源管理、雲端資料中心、5G相關產品等，追求長期市佔率的持續提升與長期可持續的營運獲利成長。