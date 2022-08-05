台北市副市長黃珊珊（中）今下午前往觀摩中央舉辦的民生必需品短缺時期配售準備演練並受訪。（陳薏云攝）

台北市副市長黃珊珊今下午前往觀摩中央舉辦的民生必需品短缺時期配售準備演練。（陳薏云攝）

共軍4日進行常規導彈演習，據日本防衛省消息指出，有4枚常規導彈的軌跡被判斷飛越台灣本島上空，國防部以認為飛行路徑不構成危害，因此未發布防空警報，台北副市長黃珊珊表示，「我哥哥也曾擔任過參謀總長，國安單位都有整體考量，雖然希望公開透明，但還是相信軍方有一定的判斷。」

黃珊珊今日下午前往觀摩中央舉辦的民生必需品短缺時期配售準備演練，時間點恰巧是共軍演練時期，黃珊珊表示，配合中央實施區域型民生必需品短缺配售演練，就是希望若發生戰亂時，民眾能井然有序購領物資，也希望民眾能居安思危。而有許多居民戶籍並未在台北市，黃珊珊表示這是台北市的常態，因此有跟中央反映，將由中央統一規範修改領取方式。

而談及共軍4日進行常規導彈演習穿越大台北上空，黃珊珊表示「我哥哥也曾擔任過參謀總長，國安單位應該有整體考量，當然希望能公開透明，但相信軍方他們有一定判斷。」也強調目前北市並沒有因共軍演習而造成恐慌或物價波動狀況。