北市議員陳怡君指出，台南市政府公布酒駕累犯近照。（陳怡君提供／楊亞璇台北傳真）

酒駕新法今年3月底上路，屢次酒駕或拒測違規再犯者，可公布姓名、照片及違規事實。但民進黨北市議員陳怡君批評，北市裁決所公布的照片都拿20、30年前學生照，搞不好連老婆、小孩都認不得是誰，炮轟北市酒駕嚇阻做半套。北市裁決所回應，會再研議公布近照。

陳怡君5日在議會交通部門指出，交通部修法，10年內2次以上酒駕可公布姓名、照片，並可比照台南市政府模式自行洽當地地方警察機關協助取得照片，台南使用現場取締的畫面，最接近酒駕者的近況，她質疑酒駕零容忍，台北市酒駕嚇阻做半套。

陳怡君秀出5名酒駕累犯者照片，質疑北市裁決所從今年5月到7月公布酒駕者照片，到底是哪個年代的照片，甚至有酒駕者穿著專科還是高中制服，制服旁邊還繡學號，看起來非常稚嫩，很像是學生照，且髮型為50年代的樣式，根本與現今狀況不合。

陳怡君表示，搞不好連老婆、小孩都認不得是誰，過去現在差那麼多，搞不好現在當爺爺了，除了太落後也沒有嚇阻作用，要求北市比照台南市政府模式，洽地方警察局，提供接近真實近況的照片。

陳怡君指出，裁決所稱根據監理系統擷取照片，若查無會請交大提供影像，但都拿20、30年前照片，在先進的台北市來說做法並不合格，行政機關不應互踢皮球交差了事，來函照登便宜行事，否則真的是打假球，形同虛設。

北市裁決所長蘇福智回應，依照中央規範，從公路監理3代資訊系統所截取駕照照片，如有一位民眾因沒有考取駕照而沒有照片，有請交大協助提供取締當下秘錄器影片，再擷取照片，若照片模糊不清也協請交大提供影片。至於議員要求洽警察局提供近況照，細節會再研議，協調後進一步處理。

台北市警局交通警察大隊長涂國卿指出，有需要警方配合，都持續在提供近照，現場員警錄影錄音，畫面有保存，可以隨時提供、配合辦理。

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