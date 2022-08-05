台南水雉生態教育園區今天公布今年夏季台南棲地水雉共有1622隻，較去年增加312隻，繁殖數量穩定成長。

水雉生態教育園區水雉繁殖調查發現，今年夏季台南棲地共有1622隻水雉成鳥，官田區仍是水雉主要分布區域，占總數71%，其次是麻豆區和下營區，分別是8%和7%。

在數量成長上，官田區和下營區增加隻數最多，麻豆區及歸仁區也有明顯增長，柳營區、六甲區、鹽水區、山上區、新營區維持穩定水雉繁殖族群，安南區、白河區、學甲區、安定區等也出現水雉蹤跡，但可能還在尋找適合的繁殖點。

水雉生態教育園區發布新聞稿指出，水雉利用棲地以菱角田為主，83%雛鳥及蛋的繁殖在菱角田被記錄到，但有5%水雉個體出現在水稻田及尚未耕作的水田中，顯示水雉可能飛到水稻田覓食，也可能在菱角田周邊等待時機，隨時搶攻棲地與爭取繁殖權。

台南今年夏季水雉繁殖調查同時發現，水雉棲息與繁殖地不僅限於菱角田，水稻田、草澤等濕地及少數積水的旱地也有水雉蹤跡，顯示水雉會利用多樣性及多元化的濕地環境和地景。

水雉園區人員表示，水雉是一種生活在淡水濕地的鳥類，特化腳趾使他們能在浮葉性植物上活動，且利用浮葉性植物的莖葉築巢和繁殖下一代，台南菱角田成為水雉的重要棲息地。

目前水雉生態教育園區和特有生物中心生物指標研究室共同研擬水雉繁殖季監測流程標準，在繁殖季（夏季）和非繁殖季（冬季）各進行1次台南水雉調查；但全台水雉分布情形，有賴鳥友回報。

全台水雉調查固定在每年7月15日至8月15日進行，去年在新竹、嘉義、高雄、屏東、宜蘭和花蓮等縣市都有水雉蹤跡。水雉的調查，讓人更清楚知道每年各縣市水雉概況和環境變化。（編輯：黃世雅）1110805