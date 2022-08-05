為了搶攻暑假餐飲與住房商機，台北美福大飯店自今日起至8月12日舉辦線上快閃旅展，限時八天推出多款餐飲與住房優惠券，菜色全新升級的「彩匯自助餐券」每人最低7折850元起，可品嘗港台日義四大主題餐廳的「超值美食通用券」2,800元起、相當於51折。「行政客房住宿券」含入住15坪大的寬敞行政客房與翌日自助早餐，32折優惠價5,200元。

台北美福自助餐廳「彩匯自助餐廳」，每日提供四個用餐時段，各個餐期皆推出超值餐券。「平日下午茶餐雙人券」每張優惠價1,760元，可選擇於早餐或下午茶餐兩個餐期擇一使用，購買一套五張單人券可享7折優惠，靈活使用每人850元。「平日午餐單人券」一套四張優惠價每人1,380元，「平日晚餐單人券」一套四張每人1,650元。

台北美福飯店館內台港日義四間異國餐廳，聯手推出「超值美食通用券」每張2,990元，一券在手，用美食暢遊世界，可品嚐到價值最高達5,500元的頂級美味，折扣高達54折。一次購買5張「超值美食通用券」，優惠價每張2,800元。

台北美福「行政客房一泊一食雙人券」優惠價5,200元，可入住價值頂級客房，下殺32折。「行政客房一泊二食雙人券」提供自助早餐和晚餐各兩客，旅展價每張7,999元，入住期間可享免費迷你吧飲品、點心、新鮮水果、健身中心、三溫暖、兒戲遊戲室及戶外恆溫游泳池，翌日享用彩匯自助餐廳早餐。