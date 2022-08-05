美國眾議院議長裴洛西前腳才離台，大陸就在台灣周邊展開三天軍事演習，其中台灣海峽受到軍演影響，迫使船隻改道而行，打亂貿易航線。美媒報導，全球海運巨頭馬士基表示，台灣海峽是全球最忙碌的航線之一，1年有50%貨櫃輪經過，若此一路線封閉，航運運能將受重創；專家認為，上海港就在隔壁，台海衝突升溫，對各方都不利，估下周可望恢復正常。

大陸解放軍從4日中午起至7日中午止，在台灣周邊海、空域進行軍事演習，據交通部航港局公告，原定6處演訓區域，突然無預警變成7處，東部外海再增1演訓區，結束時間更從7日中午延長至8日上午10點。

Business Insider報導，台灣當局呼籲在4日至7日大陸圍島軍演期間，船隻避開相關地區。而受軍演影響的地區包括台灣海峽，此為全球重要航道之一，從大陸、日本和南韓等地出發的東北亞貨輪都要經過台灣海峽，把貨物送往西方市場。據資料顯示，去年全球50%貨櫃輪穿越台灣海峽。

馬士基執行長Soren Skou表示，台灣海峽是全球最繁忙的航線之一，若此一路線被關閉，屆時各方必須改道、繞過台灣，勢必增加航行時間，並嚴重衝擊航運的運能。他強調，似乎沒有跡象顯示會走上這條路，並補充，該公司對軍事演習沒有特別看法。

Xeneta首席分析師Peter Sand表示，上海是全球最繁忙的港口，位在這次軍演另一側，一旦台海衝突升高，沒有人能得利，預期下周可望恢復正常。