半導體載具廠家登(3680)董事會通過2022年第二季財報，歸屬母公司稅後淨利2.83億元、每股盈餘（EPS）3.39元，雙創歷史次高。累計上半年歸屬母公司稅後淨利4.77億元、年增達5.4倍，每股盈餘5.71元，雙創同期新高，已超越2021年全年3.36億元、4.03元。

家登第二季合併營收10.66億元，季增3.96％、年增達76.3％，創歷史次高，毛利率49.66％、營益率22.59％，分創歷史次高及第四高。歸屬母公司稅後淨利2.83億元，季增達46.19％、年增達近5.32倍，每股盈餘3.39元，雙創歷史次高。

累計家登上半年合併營收20.91億元、年增67.4％，營業利益4.81億元、年增達3.4倍，雙創同期新高，使毛利率48.12％、營益率23.04％，分創同期次高及新高。歸屬母公司稅後淨利4.77億元、年增達5.4倍，每股盈餘5.71元，雙創同期新高，並已賺贏去年全年。

家登4月出售汽車貿易子公司吳江新創，在半導體本業需求強勁、先進製程及晶圓載具主力產品線出貨暢旺下，有效填補營收缺口並挹注成長動能，本業獲利暢旺配合業外處分利益挹注，使第二季及上半年營運持續成長創高，上半年順利賺贏去年全年。

展望後市，家登日前法說時表示，目前客戶訂單需求未見調整跡象，下半年營運續強、表現仍可期待。同時，前開式晶圓傳載盒（FOUP）能見度已達明年底，有信心明年成長達30％，且未來3年的年複合成長率（CAGR）可達25～30％。

投顧法人認為，家登第二季營運業內外皆美，毛利率符合預期、處分利益及匯率則推升獲利優於預期。預期今年極紫外光光罩盒（EUV Pod）營收年增39％、FOUP出貨量倍增，帶動全年營收年增逾43％、大賺逾1股本，維持「買進」評等、目標價300元。