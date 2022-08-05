新北市消防局辦理第10期特搜訓練，考驗學員體力及意志力。（新北市消防局提供）

新北市消防局快搜部隊為國家認證重型搜救隊，肩負新北市轄內災害搜救、跨縣市重大災害支援及國際人道救援等重大任務，為持續傳承特搜經驗及培育新血，新北市消防局本月3日上午8時至4日晚間8時在汐止區保長坑訓練中心及汐止橫科訓練場，辦理第10期特搜訓36小時震災不間斷救援情境測驗，驗証44名消防人員及1名慈濟醫院急診醫師專業特搜訓練成果。

特搜訓練課程包括倒塌建築物支撐與水泥樓板破壞、重物搬移、各式生命探測儀器搜索運用、高空繩索救援、災害醫療、災難現場創傷處理原則等課程，最後綜合情境測驗時，模擬地震災害長時間救援情境，考驗學員在連續36小時中進行不間斷地輪替救災，是否具備充足的體力與意志力來應付複雜多變的狀況。

本次受訓學員台北慈濟醫院醫師黃懷寬，是自願報名接受完整4周訓練，他表示透過本次訓練除學習特搜體技能外，更希望未來能擔任新北市快搜部隊醫療組隨隊醫師，在災害現場貢獻心力。

新北市消防局黃德清局長表示，天災難以預測，唯有不斷精進訓練，才能降低傷害，所以我們隨時做好準備，加以鍛鍊、培養新血，讓市民受到更安全的保障。