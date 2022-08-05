搶500億元寵物商機，台北六福萬怡酒店8月邀請到六福村獸醫團隊進駐，並首創「獸醫悄悄話」健康諮詢服務，每周2天駐點飯店，與飼主進行一對一諮詢，透過觀察寵物身形及行為，提供專業的建議及分析，如生活照養、飲食控制、娛樂互動、關係培養等，只要獸醫駐點期間入住「毛孩FUN風趣 住房專案」，就能夠預約「獸醫悄悄話」服務，每房每晚6,280元起，讓飼主與寵物關係更加緊密。

隨著少子化與高齡化趨勢逐漸增加，民眾飼養寵物的比例也越趨升高，台北六福萬怡酒店特別打造寵物樓層，於公用空間設置超卡哇依拍照區，並推出「毛孩FUN風趣 住房專案」，每房可攜帶一隻20公斤以下的中小型犬或貓入住汪喵主題房，還有本土品牌毛孩迎賓禮，包含天然沐浴組、飼料、罐頭、零食、玩具等贈品，房內更提供毛孩睡墊、餐碗、水碗，貓咪入住另有貓抓板、貓砂盆及貓砂，狗狗則是提供尿布墊、環保拾便袋，毛小孩也能享受頂級五星體驗，一推出就詢問不斷，對於擁有雙毛孩的家庭，台北六福萬怡酒店特別加碼開放攜帶第二隻入住，每隻僅需加收清潔費500元。

專案也包含翌日雙人客房早餐、毛孩放風行程（二擇一），若選擇「凹豆路線」，即能享有雙人下午茶野餐外帶餐點，內含寵物餐一份，讓住客帶著毛孩前往鄰近的南港公園、玉成公園、瓶蓋工廠戶外區野餐放風去，另一行程則是「文青路線」，贈送同為寵物友善空間的瓶蓋工廠台北製造所300元體驗抵用券兩張，可折抵商品消費或是手作課程體驗，讓飼主與寵物之間能有更豐富的旅行體驗。