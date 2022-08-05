看好桃園藝文特區消費潛力，王品集團旗下精品麻辣鍋「青花驕」全台第八店，將於8月9日正式進駐餐飲匯集的「中茂新天地」，慶祝新店開幕將於8月9日至9月30日至全台青花驕門市內用，於FB、IG公開打卡寫下關鍵字 #香聚青花驕、#青花驕，即可獲得限量世界冠軍香水「P.Seven聯名香聚小卡」。加入青花驕官方LINE憑券兌換「人氣啤酒」。另桃園人限定優惠則自8月9日起至12月31日憑桃園市民卡於青花驕桃園同德店內用、外帶，即贈青花驕酸辣粉。

考量顧客宴客、聚餐需求，青花驕桃園同德店特設置夢幻暈染藍石紋牆的3間包廂，用餐時能感受到青花驕安靜優雅別緻的韻味，店內打造雅致韻味的中式流雲牆面、絕美的拱形光廊走道，將成為桃園食尚打卡新地標。

為了讓更多桃園饕客體驗獨門「九葉青花椒」，青花驕主打青花椒麻辣鍋、青麻椒肥牛鍋底的「?青紅雙鍋」，也推出多項以青花椒入菜的獨家產品，如青花驕特色綜合丸、德國柏林國際啤酒競賽金牌獎與英國INC啤酒挑戰賽雙銀獎青花椒啤酒、青花椒冰淇淋、必吃的仙氣頂級牛三拼盛宴、青花椒麻肩小排、青花椒麻口水雞等特色美食，搶攻桃園人的胃。

【禁止酒駕。飲酒過量，有害健康】