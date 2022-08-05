解放軍台海演習在台灣周邊進行，第一天的東風飛彈彈道便引起不少討論。（新華社）

共軍飛彈越台蔡英文悶不吭聲？ 趙少康不忍了怒嗆一句

共軍環台軍演昨(4日)啟動，東部戰區除由陸軍對台灣海峽實施新型遠程火箭炮打擊外，火箭軍也向台灣北部、南部及東部周邊海域，發射包括東風─15B等東風系列近程彈道飛彈計11枚，部分飛彈飛越台灣上空！對此，資深媒體人趙少康今(5日)在臉書批，不論彈道高度，全世界有哪一個國家可以接受飛彈飛越國土？悶不吭聲只旁觀！

趙少康在臉書談到，裴洛西走了以後，中共開始高壓迫的「圍台軍演」、發射導彈，「昨天有4枚東風飛彈直接穿越北台灣的萬里、新店、南港上空，真是驚心動魄」。他說，「國防部第一時間不只不敢公布飛彈已經穿越台灣上空，甚至誤導媒體『沒穿越』，最後被日本防衛省公布的彈道資訊狠狠打臉，大家才知道昨天歷經了這一切，真是總統蔡英文版的『千萬別抬頭』」。

趙少康指出，到昨天晚上，總統蔡英文才發布影片講了一堆空話，連國安會議都沒開，真的不認為國家安全面臨威脅嗎？怎麼會只想挑釁、刺激中共，卻沒有先對後果做好因應準備，立即展現「保台」的作為給大家看看？

關於導彈飛越北台灣上空被揭露，趙少康認為，大家開始懷疑演習時的防空警報都是做做樣子，怎麼飛彈真的來了，反而完全靜悄悄，人民都被蒙在鼓裡？「國防部說因為飛彈在大氣層裡，對地面沒有危害，所以不需要發布防空警報，真是硬拗的『國防布』」。

不只如此，趙少康認為，不論彈道高度，全世界有哪一個國家可以接受飛彈飛越國土？悶不吭聲只旁觀，難道就是蔡英文喊了幾年的「抗中保台」具體作法？蔡英文不只無法保台，反而像被教訓以後，只想用「綏靖主義」求和的犯錯小孩。他更稱，台海局勢現在比1996年時更緊張，蔡英文只躲在總統府拍影片、關心自己的YouTube點擊數，真是拿台灣前途與人民性命開玩笑。

針對外界關注「中共以我東部海域為目標，發射之彈道飛彈，是否飛越台北上空」，國防部昨表示，彈道飛彈發射後之主要飛行路徑位於大氣層外，對飛越之廣闊地面區域並無危害。故各國之飛彈防護系統，均以落彈點之解算為關鍵。