解放軍東部戰區海空「封台」聯合軍演

一位台灣消息人士說，約有10艘中方軍艦和20架軍機短暫越過海峽中線。

據CNN和路透5日報導，因事涉敏感要求匿名的消息人士透露，約有10艘中方軍艦越過海峽中線，周五早一直停留在相關海域，而約有20架中方軍機短暫越過海峽中線。

就在美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率團訪問日本，5日公開直言，美國不會容許台灣被孤立之際，解放軍也在進行第二天「封台」海空聯合軍演。

稍早國防部說，台灣軍方已出動軍機和軍艦，並部署了陸基短程飛彈系統，以監視相關狀況。

台灣周邊的海空域已成為焦點，如今與北京緊張升高的，不只有台灣，還有日本。由於解放軍4日下午進行遠程火力實彈射擊訓練，其中5枚落入日本專屬經濟海域（EEZ）後，東京已正式向北京抗議。

而上次解放軍在台灣周邊海域發射飛彈，最為人所熟知的，就是在1990年代的台海危機時。這次中方軍演有部分飛彈飛越台灣，顯示兩岸緊張大幅升級。而美國白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）周四說，「我們預期會有更多軍演，更多好戰的言行，還有更多侵入行動」。