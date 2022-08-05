台中大里區國中路與國光路一段路中午12時26分左右發生自小客失速撞上2輛機車1輛自小客意外。（圖/擷取自影片）

台中大里區國中路與國光路一段路中午12時26分左右發生自小客失速撞上2輛機車1輛自小客意外。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中大里區國中路與國光路一段路中午12時26分左右發生自小客失速撞上2輛機車1輛自小客意外。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中大里區5日中午發生恐怖車禍，一輛自小客行經大里區國中路與國光路一段路口時，疑剎車失靈毫無減速直接撞上停等紅燈的2名機車騎士，造成一人顱骨骨折、脾臟破裂、生命垂危，另臉部及4肢擦挫傷；肇事原因仍待警方調查釐清。

台中大里區國中路與國光路一段路中午12時26分左右發生自小客失速撞上2輛機車1輛自小客意外，66歲楊姓男子駕自小客沿國光路一段外側車道直行霧峰方向行駛，在路口停等紅燈時疑剎車失靈暴衝撞擊前方停等紅燈2車機車再撞擊後又碰撞中興路2段往國中路自小客車。

其中一名24歲楊姓機車騎車被撞飛到車頂，在空中翻滾後墜地，顱骨骨折、脾臟破裂，送大里仁愛醫院搶救仍有生命危險；而另名59歲張姓騎士，則臉部、四肢擦挫傷，幸無生命危險。

警方獲報到場處理，對楊姓駕駛實施酒測，酒測值為零，他則聲稱看到紅燈剎不住，疑似車失靈，確切肇事責任仍待警方調查釐清。