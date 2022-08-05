共軍昨（4）日12時起在台灣周邊海空域展開圍台演習，據北京大學旗下「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）今（5）日中午在微博發布監測資訊指出，美軍今日已派出至少7架各型偵察飛機，前往台灣島周邊空域。

隸屬於北京大學海洋戰略研究中心的SCSPI公布資訊顯示，8月5日，美國共派出1架RC-135V、1架RC-135S、3架P-8A、1架E-3G和1架U-2S，共7架各型偵察預警飛機前往台灣周邊空域，並有6架加油機提供支援，使共軍的演習將更複雜。

日本媒體亦有報導稱，今早多架美國戰機及偵察機從沖繩的嘉手納美軍基地起飛。日本琉球放送（RBC）報導，今天上午8時過後，美軍F-15戰機相繼起飛；經過約1小時後，一架E-3空中預警機也跟著起飛；再過約30分鐘後，一架RC-135電子偵察機也升空。研判這些軍機起飛除了可能是美軍為因應中國軍事演習試射飛彈、強化警監作為外，還有牽制中國的意圖。