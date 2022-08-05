在房屋市場上，因為消費者能夠承擔房屋的總價各有不同，往往大坪數房屋雖然總價較高，但每坪的單價會相對較低；反之，小坪數房屋的總價雖然較低，但單價卻通常較高。故雖然是同社區的房屋，卻可能因房屋坪數、總價、稀有性的不同，使得單價也不盡相同，這也讓不肖的房仲業者在其中操弄房價！

黑心的房仲業者會選擇性揭露成交行情，用大坪數房屋的單價，來計算小坪數房屋的總價，讓消費者誤以為業者所提供的價格是可信的，進而委託售屋，結果房屋就被不肖業者以不合理的低價賤賣。永慶房屋經紀人林彥廷就曾經遇過類似的案例。

永慶房屋完整分析房價行情 助屋主了解房屋價值

永慶房屋大安區林彥廷經紀人在今年接觸到一名有意售屋的屋主，希望永慶房屋能協助估價。林彥廷經紀人向屋主詢問房屋地址、格局、坪數等資料後，製作誠實房價報告書，便拜訪屋主進行房價分析。林彥廷經紀人向屋主說明，房屋位於復興南路附近，且鄰近捷運站，地理位置相當良好，此外房屋也附帶裝潢，是加分項目。因此雖然屋齡超過40年，但仍然可以賣到不錯的價格。房屋坪數約為12坪，根據附近社區同樣類型的房屋單價，每坪價格大概落在100萬元至110萬元之間，但考慮到房屋本身的地理位置優勢和附帶裝潢，每坪單價有115萬元至125萬元的潛力。因此建議開價可落在1400萬至1500萬元之間。

分析完房價之後，林彥廷也向屋主提醒說，近年房市上的投機行為層出不窮，一定要多方比較各家房仲業者的實價登錄資訊和房屋估價說明，才能維護自身權益。屋主此時便向林彥廷說，他們其實也擔心自己的房屋被賤賣，所以也有請其他業者來進行估價。當時其他房仲業者也有提供行情資訊，分析也頗具可信度，但是為什麼他們的估價才1100萬元，短少超過300萬元？

黑心房仲估價偷天換日 屋主險虧360萬元房價

此時屋主便提供其他房仲業者的估價分析給林彥廷經紀人判斷。林彥廷一看就發現這個估價有問題，甚至有誤導屋主之嫌！林彥廷向屋主說明，因為總價的關係，房屋市場上大坪數房屋的單價往往會比小坪數房屋的單價來得低。若以該區域做比較，大坪數房屋每坪單價大約坐落在80-90萬元，但是類似屋主房屋的小坪數物件，單價則落在100萬元至110萬元。這名房仲業者便是以大坪數房屋的每坪90萬元單價來計算，也未考慮房屋的裝潢優勢，才得出1100萬元的估價，嚴重低估房屋的價值！

屋主此時才恍然大悟，沒想到自己的房屋差點就被賤賣了。屋主聽完林彥廷經紀人的分析後，也委託永慶房屋協助出售房屋。也因為房屋條件優秀，價格也合理，不到一週時間房屋便以1460萬元成功售出。屋主得知這項好消息時，不禁激動地落下眼淚。屋主直說，好險當初有找永慶房屋估價，不然今天損失的可是360萬元的差價！

永慶房屋以誠實服務和具體保證 保護消費者權益

林彥廷指出，房市交易上投機坑殺的方法眾多，令消費者防不勝防。若要避免在售屋的過程中遭到黑心房仲坑殺，一定要多方比較各家房仲業者的實價登錄資料和區域行情資訊，並請他們完整說明估價的方法，這樣不僅能多方比對自己房屋的價值，也才有機會識別出黑心房仲的坑殺手法。

林彥廷表示，永慶房屋以「先誠實再成交」的精神服務每一位消費者，在永慶房屋的「誠實房價報告書」中，不僅有完整的實價登錄資訊，還有「短期成交熱點地圖」等資訊，幫助消費者掌握房市動態。除了透明資訊外，永慶房屋提供「真房價保證」，保證不炒房不賺差價，若未落實最高將賠償買方400萬元、賣方4倍服務費，是業界唯一提供房屋買賣全保證的房仲品牌。永慶房屋會持續以誠實服務和透明資訊，保障每一位消費者的購售屋權益。