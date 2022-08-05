南韓一名21歲吃播YouTuber「윤이버셜YUNIVERSAL」，本名金智允（音譯，김지윤），外表甜美可愛加上空靈氣質，讓還是學生的她已經擁有24萬粉絲，鎖定她和愛貓的日常；豈料，今（5日）傳出金智允猝逝消息，但死因未公開，許多網友湧入她頻道中最後一部影片留言哀悼，感嘆「無法相信，這麼年輕就離開了」。

21歲的金智允約3年前開始經營YouTube個人頻道，平時影片以下廚吃播和飼養的寵物貓咪互動為主，外表可愛又空靈，影片中親民鄰家感也讓她至今已擁有超過24萬粉絲追蹤訂閱；豈料，綜合韓媒報導指出，金智允在日前猝逝，有同學和好友在IG貼出訃聞，間接證實其死訊，但死因未公開。

21歲YouTuber金智允日前傳出猝逝。(圖/ 摘自金智允IG)

來自韓國濟州島的金智允，YouTube個人頻道上最後一則影片停在12天前，畫面中是她去買菜、下廚和被貓貓圍繞著吃東西的樣子，絲毫看不出任何異樣；其實金智允在今年初曾透露，有遭到狂熱粉絲跟蹤，讓她身心感到巨大壓力，因此有人也在影片底下留言，「如果沒有發生跟縱事件就好了，妳就會好好的了」。

而金智允最後一則影片底下有大票網友留言哀悼，「看了妳的影片讓我很放鬆，謝謝妳」、「可愛空靈又親民溫暖的妳，一定會是最幸福的小天使」、「不敢相信妳走了，才21歲啊」、「以後看不到妳更新影片了」、「願妳安息」。