蘋果新機拉貨啟動，光學鏡頭廠大立光(3008)7月合併營收攀升至38.85億元，月增14.5%，年增2.32%，為今年單月新高，也是連兩個月月增年增，大立光董事長林恩平表示，8月會比7月好。

儘管電子產業旺季不旺，非蘋智慧型手機持續面臨庫存調整壓力，不過蘋果iPhone一枝獨秀，新機拉貨符合預期，為大立光第3季營運挹注動能，大立光7月合併營收回升至38.85億元，月增14.5%，年增2.32%，為今年單月新高，也是連兩個月月增年增，累計前7月合併營收為236.93億元，年減7.92%。

就產品比重來看，20M(百萬畫素)以上產品占大立光7月合併營收比重0%到10%，10M以上產品占60%到70%，8M產品占營收比重0%到10%，其他產品約占20%到30%。

大立光上半年合併營收為198.07億元，年減10%，營業毛利為108.05億元，年減21%，合併毛利率為54.55%，營業淨利為80.44億元，年減29%，營業淨利率為40.61%，稅前盈餘為129.62億元，年增22%，稅後盈餘為104.58億元，年增26%，每股盈餘為78.36元。

由於客戶進入季節性新產品出貨，林恩平表示，第3季稼動率跟去年同期差不多，8月會比7月好，下半年產品規格比上半年難，有些比較難做的7P或8P在第3季及第4季多一點，明年上半年可變光圈、Double Freeform(雙自由曲面)鏡頭及8P鏡頭規格開得很多，9P也在推，明年有機會導入，只是需求疲弱，客戶普遍悲觀不可能賣得多。