今天在大聯盟場上費城人以5：4擊退國民，此戰剛從天使轉來的「雷神」辛德加(Noah Syndergaard)登板先發，雖然他的表現依舊低迷，5局挨了11支安打失掉4分，但最後卻幸運拿下勝投，而或許是他的「特殊技能」救了自己，因為5局下球場真的颳起大雷雨，比賽裁定結束，這個巧合讓網友都相當驚嘆。

辛德加因留著金色長髮、有著198公分身材，加上北歐風姓氏被外界賜予「雷神索爾」外號，但2018年後他狀態就大不如前，本季在天使更只有5勝8敗自責分率3.83的成績，幾天前被交易到費城。而此戰他表現還是不佳，1、2、5局都被敲出安打失分，還丟出暴投幫對手添分，5局被敲11安打失4分，不過球隊仍以5：4領先。

Alexa, play Thunderstruck by AC/DC. pic.twitter.com/tIoQlz0AID — NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) August 5, 2022

而他好運不只如此，5局後球場真出現超大「紫色閃電」，隨後更下起大雨，辛德加似乎發動了特殊能力，之後經過約2小時主審裁定比賽結束，費城人就以5：4獲得勝利，辛德加也奪下勝投，來到費城首場先發用如此方式贏球，真的令人相當意外，不過他的自責分率升到了4.08，若不好好振作，恐怕會再次失去飯碗。