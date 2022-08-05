九合一大選將在年底登場，勞動部在今天公告修正「工、漁會辦理保險業務補助要點」，把行政事務費補助金額由每人每月12.5元提高至14元，另外僅參加勞職保者過去不列入計算，本次修正也按當月已繳納勞職保費人數，每人每月補助3元，並同步將保險費彙繳率補助條件由93％調整為95％、網路申報則由90％調整為93％，以促進提高保險費彙繳率補助目的。

職業工會行政補助費從2004年施行，上路時為每人每月10元、2019年時調整為12.5元，今年再提升至每人每月14元、單獨投保職災保險也補助3元；據統計，目前我國透過職業工會加保勞工保險人數約有200萬人，修正此要點後，預估每年會增加5000萬元支出。

勞動部勞動保險司司長陳美女表示，此次修正主要是因為勞工職業災害保險及保護法上路後，提高保障標準，也新增不同的給付，投保級距也從14個級距增加至24個級距，增加投保的複雜度，職業工會也反映要因應災保法上路，投保雜度增加、人事費用恐會增加，因此才會增加行政補助費，但也要求同步增加保險費彙繳率補助門檻。

至於是否為選前固樁？陳美女說，不能因為選舉就不做事。