共軍昨天分次向台灣北部、南部及東部周邊海域，發射11枚東風系列彈道飛彈，其中4枚越過台灣本島上空。對此，民進黨立委王美惠今（5日）表示，共軍實彈軍演已進入第2天，此舉已影響國際間航運以及空運的運輸，受到國際嚴厲譴責，也引發多國共同撻伐。

王美惠表示，共軍要理性自制，且要適可而止。不要再製造麻煩，干擾國際運輸，影響全球正常運作。若再不收手，只會自食惡果。中國的自大，只會讓世界各國更看清他的真面目；中國的囂張跋扈，也只會讓全球的民主盟友，更加團結，想要合力來對抗極權。

此外，美國眾議院議長（Nancy Pelosi）訪台後，公部門、私人企業陸續傳出遭駭客入侵，王美惠表示，對於政府機關，使用中國相關資訊產品，在立院問政時，也曾多次嚴正指出：中央需徹底檢討這個問題。此次事件，就是裡面有中國系統，駭客才能進入作亂。台灣要好，資安一定要先顧好，中央機關，已不能再漠視輕忽相關的資安問題。

王美惠說，現今所有台灣人民，都站在同一陣線上，民主是治國唯一的選項，團結是護國唯一的方法，只要全民齊心努力，定能守護我們國家的主權。