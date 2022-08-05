民進黨台北市參選人陳時中日前接受網路節目《官我什麼事》專訪時坦言，選舉必然有口水，不過有乾淨的也有不乾淨的，他也批評國民黨對手蔣萬安曾反對不孕症補助，如今又攬功「割稻尾」，至於台北市副市長黃珊珊當了很久議員，在地經營佳，但對於內湖、港湖的發展好像「狗吠火車，沒用」。

陳時中被主持人問及討厭何種負面選戰？陳時中表示，一個當然是不當言詞像「潑婦罵街」；第二個就是對選民不誠實，一種是沒做，也說有做，有的是跟別人一起做，也說自己做的，「割稻子尾」這種。陳強調貢獻與否本人心裡應該很清楚，強攬功還被別人點破。

經主持人的追問，陳時中坦承在講對手蔣萬安。並提起不孕症補助爭議，陳時中說，蔣萬安在立法院時，也有反對過此案，陳時中回顧「在2020年我就交代國健署，研議是不是要擴大，因為少子化的關係。」並強調2019年起，就有立委陸續提及，而且蔣萬安去年底審預算時，還對錢不是很滿意，覺得補助好像太多了。

陳時中說，有時候帶個一、兩句，也不用把這事情往身上攬。以不孕症的補助而言，功勞最大的應該是行政院跟國健署。

陳時中分析對手態樣，表示蔣萬安最早宣布參選，形象是佛系參選人，陳也跟藍營議員提過，蔣萬安形象就是溫文儒雅，建議不要變成戰鬥型，跟他的形象相衝突，看起來很可惜。

至於黃珊珊陳時中則認為黃能力也很好也勤快，但談及內湖、港湖相關的發展，黃珊珊當那麼久的議員，卻沒有解決港湖相關問題，陳也質疑「都是(因為)別人沒在做？古早說，狗吠火車，沒用」。黃珊珊對陳的政見不滿意，但也沒有提出對策，「是比較可惜一點」。