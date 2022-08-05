台北市廣設YouBike站為讓民眾行得方便，但卻接到不少人反應YouBike站夜間調度噪音擾民，台北市議員戴錫欽表示，6大站夜間調度4020次，其中351次僅調度一輛車，為死守「調度原則」卻浪費人力也擾民，直批「找碴」。交通局長陳學台表示，會與微笑單車公司討論改善。

戴錫欽表示，收到很多民眾反應，深夜調度車輛聲音太吵，北市府回覆多是會提醒人員、機具操作要壓低聲量，但成效不明顯，若要透過業者自律，或約束調度人員，恐無法根本解決問題。

戴錫欽調閱資料發現，去年5月至今年6月，有6個YouBike站常被投訴夜間調度擾鄰，分別為百齡國小站、新興公園站、牯嶺公園站、國北教大側門南側站、捷運士林站（2號出口）、光復南路58巷，但對照無車可借或無車可還的資料來看，除牯嶺公園站有91通報數，其他僅1次或0次，代表對單車使用者造成的困擾很低。

戴錫欽也指出，夜間10時至次日6時的抽車與補車合計4020次，平均每日9.44次，但其中351次僅調度一輛車，顯見大半夜派人力只為抽補一輛車，不僅勞師動眾又讓居民無法好眠。

戴錫欽直言，現行調度標準要看車柱比，車輛數超過70％抽車、車輛數低於20％補車，但一天24小時有尖峰離峰時段，還有深夜時段，應視站體大小，訂定不同的調度比。

戴錫欽表示，在「YouBike光復南路58巷站」的投訴，因遲遲無法獲得改善，民眾乾脆請微笑單車公司貼公告，於夜間10點後別提供調度服務，卻導致YouBike族不便，得到更遠的地方借還車。

戴錫欽建議，貼公告做法應更周延，要有客觀衡量標準，例如使用此做法的站點，應在民宅巷弄周邊，且有其他替代站點供民眾使用，此外，現行調度標準，要依照尖峰離峰時段，還有深夜時段調整，有更彈性的空間。陳學台表示，這些建議都很合理，會與微笑單車公司討論改善。