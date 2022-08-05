美國眾議院議長裴洛西2日訪台，立法院副院長蔡其昌代表立法院長與其會面，他5日透露，為表達能邀請裴洛西來台中，感受台中的美好與熱情，他除口頭邀請，也特別準備了珍珠奶茶來招待訪問團，除代替台中市民表示對裴洛西議長的熱情歡迎，也希望總是戴著珍珠項鍊的她訪台時也能留下台中印象。

民進黨台中市長參選人蔡其昌行動派競選團隊今（5）日與媒體茶敘；針對裴洛西來訪會談內容，蔡其昌表示大部分的內容已經在當天都跟媒體朋友報告，後續各黨團總召也都有補充說明對這場重要的會面的看法或談話內容。

蔡其昌藉這個機會也跟大家分享，裴洛西議長是一個很了不起的政治工作者，82歲的年紀依然願意為人權、為民主、為自由全球奔波，這件事情對自己來說很感動，尤其面對面看著議長的談吐、行動，內心充滿感動，想像自己如果到了這個年紀，前提是也要和她一樣身體健康，不曉得自己還有沒有這樣的意志力，為爭取民主人權四處奔波。

蔡其昌也回憶當日裴洛西步入立法院時的階梯，走在有扶手的那側，穿著細跟的高跟鞋仍然健步如飛走上樓，整個過程議長都非常友善，對談中也清楚表達對台灣堅守民主自由人權的肯定，其次是也對台灣有效控制疫情表示肯定，特別是台灣口罩的製作，在全球口罩大缺貨的情況下我們還能捐贈給其他國家，而且口罩圖案非常精美、漂亮。

蔡其昌說，作為國會副院長及台中市民，包含立法委員莊競程、台中市議會總召江肇國也都表達期盼能邀請裴洛西來台中，感受台中的美好與熱情，因此，他代表立法院長與其會面時在講稿的最後一段也邀請她未來有機會能夠來台中，但這個機會是可遇不可求，因此，他特別準備珍珠奶茶來招待訪問團，代替台中市民表示對裴洛西議長的熱情歡迎，也希望總是戴著珍珠項鍊的她此次台灣行能留下台中印象。