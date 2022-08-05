自大陸8月2日宣佈對台軍演後，台灣許多政府網站、公共設施，紛紛遭到駭客入侵。原本以為是大陸對台展開的資訊戰，不過一個自稱「APT 27」的駭客團反而自己跳出來稱，對台灣一連串癱瘓網路的行動，是他們幹的。不過目前仍然不清楚，是否真的是這個組織所做的，還是他們只是趁這個機會蹭熱度、賺流量。

駭客組織「APT 27」高調聲稱台灣政府機關、民間設備的駭客行為是他們做的。（Youtube）

APT 27於8月4日晚間上傳一支影片到YouTube，片中一名男子用英文說最近他們注意到，裴洛西（Nancy Pelosi）不顧中方反對，堅持訪問台灣。

並說台灣自古以來，都是中國的領土，為了反制挑釁，他們才對台灣發動這次「特別的網路行動」，攻擊包括台灣政府與所有基礎設施在內的資訊部門。

據德國之聲今年1月報導，德國情報部門曾指控該組織，攻擊德國公司。並且有消息指出，這個組織是一個中國大陸駭客組織的別稱，至少從2010年就開始活躍，據稱他們攻擊的目標，通常是外國政府、國防部門與大使館的系統或是網站。