「靚桃園」青見發言團成員首亮相，湯棋媛（圖左至右）、周羿希、國民黨桃園市長參選人張善政、邱繼泰、何元楷及曾主卿合影。（陳夢茹攝）

張善政的「眷村固本啟航列車」5日前往八德區眷村，在地鄉親熱烈歡迎。（陳夢茹攝）

國民黨桃園市長參選人張善政5日公布6名發言人，平均年齡不到30歲，主打在地青年，6人專攻不同領域，其中更見前台北市議員羅智強的前發言人何元楷、桃園市議長邱奕勝的姪子邱繼泰。張善政表示，發言人成員精挑細選是不鳴則已，一鳴驚人，也代表國民黨整合已經接近完成。

張善政的「眷村固本啟航列車」5日前往八德區眷村，張善政指出，選舉需要選賢與能，要讓選民往後能對下一代很驕傲地說「這個市長是我選的，可以當你的榜樣」，更諷刺民進黨桃園市長參選人林智堅在爆出論文門、球場門後，把桃園人當成傻瓜。張善政說，近期很多人問我競選團隊成員到底選好沒，這6名發言人就是首批競選團隊的成員。

今年27歲的何元楷曾擔國會助理，也是羅智強的發言人，才剛陪羅智強完成「行腳桃園1000公里」的任務，曬得一身黝黑膚色。張善政說，何元楷是羅智強團隊中的強將，羅智強的子弟兵加入競選團隊，未來也會與羅智強團隊有更深的連接。

「大家還會說議長邱奕勝不支持我嗎？」張善政直呼，邱繼泰是邱奕勝的姪子，目前也擔任邱奕勝的秘書，邱奕勝的自家人都已加入競選團隊，國民黨的整合一直都沒有問題，一步步往前走現在已經接近完成。邱繼泰自平鎮高中畢業，曾在世界杯青棒賽為台灣爭光，往後會負責體育、運動相關議題。

曾俊豪在媒體業超過15年，今年剛滿40歲，去年才帶著家中新成員移居中壢，生活了近1年，屬於「新桃園人」，從業經驗較豐富，將帶領其他5人擔任張善政的分身發言人。

周羿希先後於國民黨、總統府、立法院服務，擁有豐富的政治幕僚經驗。周羿希說，自己的老家就在八德與大溪交界的眷村，育有2個寶貝的她認為一定要讓下一代過更好的生活，希望桃園越來越好。

直播主的曾主卿經營「卿訴琳聲」自媒體平台，畢業於新竹中華大學建築設計系的她，目前正在中華大學攻讀研究所。張善政笑說，論文要好好寫不要抄襲，另提及很多人說他沒有網軍，期盼曾主卿能運用社群專業，替團隊在網路上發聲。

年僅23歲的湯棋媛是發言人團隊中最年輕的成員，目前擔任國民黨中央青年團執委、TKY桃園市青年團執行長。湯棋媛希望透過舉辦青年活動，讓在地青年更認識善哥，一起參與未來的新科技、新桃園。