苗栗拱天宮的白沙屯媽祖這次受到高雄鳳山北辰宮與五甲龍成宮的邀請，將於國曆9月17日至19日，首度前進高雄鳳山繞境。以「鳳慈傳薪」為主題，希望透過白沙屯媽祖與鳳山在地媽祖的相會，祈求疫情趨緩，為期兩天的遶境路線也曝光了。

主辦方五甲龍成宮表示，白沙屯媽祖從未來過高雄鳳山，因為疫情的關係，此行已經協調了2、3年，最近疫情趨緩，才促成這次粉紅超跑的鳳山初體驗。白沙屯媽祖的鳳山繞境將於國曆9月17日（農曆8月22日）至9月19日（農曆8月24日）舉行，預計17日由台東出發，晚間到達高雄鳳山，於鳳山北辰宮駐駕休息，18日晚間則駐駕五甲龍成宮。

18日由鳳山北辰宮出發遶境，由北鳳山出發一路南下，沿途將會停駕文衡殿、開漳聖王廟、鳳邑城隍廟、龍山寺、仙公廟鎮南宮、大將公廟、代德宮、飛鳳寺、朝天宮、順南宮，最後駐駕於五甲龍成宮。

19日上午於五甲龍成宮出發，繞境五甲地區，沿途停駕金聖壇、鳳山寺、明天宮、皇奉堂、宏清宮、立委許智傑服務處、協善堂，最後回到五甲龍成宮進行平安宴，隨後出發返回苗栗。

沿途路線依照白沙屯媽祖神意指引，前往指定宮廟停駕，繞境途中開放全台香燈腳參與，躦轎腳活動，廟方表示也會視場地空間大小開放。參與民眾必須全程戴口罩，保持安全的社交。