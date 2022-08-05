民進黨新北市長參選人林佳龍昨拋出成立「國際事務局」政見，新北市長侯友宜今表示，新北更重視城市實質交流。林佳龍競選辦公室發言人李坤城批，這又是一個用空話回應，推諉責任的例子，如覺不需要成立國際事務局，請侯拿出最具體的國際交流成績，至於經費問題，「有心找方法、無心找藉口」，如侯 12年都做不到，那換林佳龍來做。

李坤城指出，侯友宜以副市長和市長主政 12 年間，許多重要的全球城市指標排名，新北市無法上榜，和其他國際城市外交的雙邊關係建立，侯市長也只簽定2個姊妹市，前 9 年更是掛0，新北市國際交流能量是否足夠，新北市民心中自有感受。

李坤城表示，透過成立國際事務局，除能增加資源、專局專責，協調各單位合作，透過團隊作戰，一起推動和各國城市在外交、經濟、文化等交流，也能更好的追蹤管考，掌握情況，持續強化推動國際交流。

李坤城認為，國際城市交流，不僅是民主發展和外交的重要起點，更是讓世界看見新北市、看見台灣很重要的方式。新北市是大台北首都圈的樞紐城市，從地理位置、人才資源、產業結構來看，新北市早就該成為國際都會城市，但侯市府沒有用心處理國際事務，才會用空話來回應，以為在臉書放幾張與外國使節合照的照片，就認為自己在處理國際事務。

對於「侯家軍」新北市議員參選人戴湘儀指出，喊成立國際事務局，根本就是只是在大搞國際化的「儀式感」，鋪張浪費、不切實際。李坤城反駁，如按照「侯家軍」議員參選人的邏輯，其實青年局也沒有成立的必要，請問這是在打臉侯友宜嗎？侯家軍想要進議會，還有很多要學習的地方，不要為了批評而批評。