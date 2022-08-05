隆中(6542)公布第二季財報，單季稅後淨利0.33億元，較去年同期轉虧為盈，也連續兩季獲利，每股盈餘0.79元。累計上半年稅後淨利0.65億元，每股盈餘1.55元，大幅優於去年同期每股虧損0.55元。

隆中指出，今年上半年來自於自製發行線上遊戲、手遊代理和區域網路博彩系統授權，加上產品結構優化及費用控管得宜，業外則有匯兌收益，帶動營運翻轉。總計第二季營收1.92億元，年增0.36％，營業毛利1.47億元，年增11.64％，稅後淨利0.33億元，每股盈餘0.79元。累計上半年營收3.92億元，年增4.78％，營業毛利為3.03億元，年增18.91％，毛利率為77.42％；營業利益0.67億元，稅後淨利0.65億元，每股盈餘1.55元。

隆中旗下長青手遊《率土之濱》於近期推出6週年慶祝活動，特別邀請策略遊戲界明星「谷阿莫」、「劉萱」、「實況主嘟嘟」，及職業電競選手「北村」帶領玩家體驗三國大地圖真實沙場，一同為遊戲慶祝週年。此外，為持續關注環境永續，隆中向上教育基金會攜手企業，共同舉辦環境紀錄片「海湧」南部首映座談會，會中從多方領域探討環境議題，希望讓社會大眾對環境生態保護有更深認識與體會。